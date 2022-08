AMLO celebra aumento salarial a maestros, “que nadie gane menos de 14 mil pesos”

CIUDAD DE MÉXICO.– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ha habido ningún conflicto con el magisterio nacional y mantiene muy buena relación con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Dijo que es resultado del “comportamiento de los dirigentes, y también con la política nuestra de dignificar al maestro, de no ofenderlos como se hacía anteriormente”.

La administración del presidente López Obrador busca que el salario de las y los docentes pase de 12 mil a 14 mil pesos mensuales, lo que significó una ampliación presupuestal de 25 mil millones de pesos.

“Acabamos de lograr un pequeño aumento; tampoco mucho, para los maestros. Ahora está en 14 mil 800 pesos mensuales el promedio de lo que ganan los 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. El promedio de los maestros estaba en 12 mil, entonces lo que estamos haciendo es que nadie gane menos de 14 mil pesos”, informó.

Destacó que hay un rezago educativo, asociado con los niveles de pobreza, “debemos reconocerlo pero que estamos avanzando, primero garantizando mejores condiciones de vida, que haya alimentación, que los alumnos no vayan con hambre a la escuela. Combatir la pobreza porque como dice el verso, la canción: las letras no entran cuando se tiene hambre”.

Cuando no hay buena alimentación de los niños, recordó, no asimilan el conocimiento y se duermen, por lo que no están en condiciones de aprender lo que se les enseña. “Es importantísimo combatir la pobreza, que haya igualdad y es muy importante tratar a los maestros con respeto y que tengan un salario justo”.

Reprochó que aunque hay rezago, las y los maestros no eran el factor principal, pero los anteriores gobiernos se mantenían “echándoles la culpa de los atrasos en materia educativa”.

El mandatario celebró que “no ha habido suspensión de clases, al contrario, ha habido entrega por parte del magisterio nacional”, destacó que incluso en la pandemia las maestras no dejaron de atender a sus alumnos.

Reconoció al magisterio la base para la educación, “solo los que gobernaban antes que estaban desorientados por completo, obnubilados, se atrevieron a faltarle al respeto a maestras y maestros y por cuestiones ideológicas porque como no están a favor de la educación pública empezaron con una campaña de descrédito a los maestros”.

