AMLO critica a la ONU por recomendación de desmilitarizar el país, “no actúan con apego a la verdad”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la recomendación que dio el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de desmilitarizar al país.

“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos”, dijo este miércoles el mandatario durante su conferencia matutina.

El presidente López Obrador aseguró que ningún organismo internacional pondrá a México en el banquillo de los acusados cuando su gobierno está actuando con legalidad y humanismo.

“No permitimos la corrupción, no permitimos la impunidad, qué pueden hacer, nada, inventar”, dijo el mandatario.

López Obrador dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, está atendiendo las recomendaciones del comité.

“Todo esto lo está aclarando gobernación”, dijo.

