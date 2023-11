AMLO enviará iniciativa para mantener reducción del 50% en IVA e ISR en las fronteras

“Antes de terminar mi mandato estarán funcionando centros de salud, hospitales del IMSS-Bienestar, ya tenemos un convenio con el gobierno del estado y también ese es el compromiso, para marzo, a más tardar en septiembre del año próximo van a contar los centros de salud con médicos, especialistas con abasto suficiente de medicamentos, estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Para el año próximo, porque me gustan los desafíos y me canso ganso” , expresó López Obrador en el Centro de Convenciones.

“Por eso, estamos aquí con ustedes. Decirles que vamos a continuar trabajando. Nos faltan 10 meses, unos días más, pero es bastante tiempo, porque ya se avanzó, ya hemos establecido, se han construido las bases para seguir edificando la transformación, para seguir llevando a cabo la transformación en nuestro país; ya se inició este movimiento y no lo van a poder detener, no hay marcha atrás, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso”, dijo ayer en Ensenada el político tabasqueño.

Durante esta gira, el presidente dijo estar muy contento por la reciente aprobación del Presupuesto Federal para el año 2024, en el que se dará prioridad a los programas sociales.

“Les quiero decir que ya se aprobó el presupuesto para el año próximo. Hubo un poco de polémica, no querían, no voy aquí a decir quiénes no querían, pero al final, lo quieran o no lo quieran, vamos pa’delante en la transformación y se aprobó el presupuesto, 260 votos a favor contra 205 en contra”, señaló AMLO.

Con información de medios