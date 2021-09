“AMLO es un mentiroso y nos está provocando”, afirma CNTE en Chiapas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador los está provocando y no ha cumplido con los acuerdos que firmó con el magisterio; descartó que la retención que realizaron en Chiapas se planeara para afectar al mandatario.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para Así las Cosas de W Radio, José Luis Escobar, integrante de la dirección de la sección 7 de la CNTE, también rechazó tener vínculos con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco y aseguró que son los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador quienes recibieron dinero durante la administración del ahora senador del PVEM.

El directivo de la CNTE calificó como “perverso” que López Obrador sugiriera que los maestros han realizado protestas por acuerdos con Manuel Velasco para afectar al actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

Manifestó que López Obrador “es un mentiroso” que dice atender a los maestros pero en los hechos no los recibe ni ha cumplido sus promesas al magisterio.

“Qué no Obrador recibió jugosas finanzas del abuelo del Güero Velasco, qué no sus hermanos recibieron dinero del Güero Velasco, qué no hoy hace alianza con el PVEM. Cómo puede López Obrador intentar vincularlos con un gobierno al que le dimos la batalla más emblemáticas en el 2013 y en el 2016. Es algo tan falaz, tan perverso e infame”, expresó.

José Luis Escobar acusó que el presidente representa “la continuidad del neoliberalismo que heredó del PRIAN”. Lamentó que los maestros normalistas no cuenten con las plazas que prometió la actual administración Federal.

“El presidente está provocando a la CNTE porque es el único gremio que ha resistido a los neoliberales, el presidente es la continuidad del neoliberalismo que heredó del PRIAN (...) Es un mentiroso”, dijo.

Llamó al presidente de reconsiderar el diálogo con los maestros para superar las protestas y encontrar soluciones a las demandas de la CNTE.

“Nos sorprende cuando nos dice que no se va a dejar chantajear, con qué calidad moral puede cuestionar eso de la CNTE“, concluyó.