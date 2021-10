AMLO: Fifís no entienden que hay estados más necesitados

TLAPA DE COMONFORT, GRO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que, por egoísmo, conservadores y “fifís” no comprenden que entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde se registran los mayores niveles de marginación, necesitan más ayuda que otros estados.

“Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos para el Bienestar reciben, a veces no lo comprenden los que viven en el centro y en el norte, no la gente que es muy buena, si no los conservadores... dicen: ‘Es mucho lo que se está destinando a esos estados’”, afirmó.

Adelantó que habrá recursos extraordinarios que llegarán de manera directa a municipios de La Montaña: “Habrá apoyos por 2 mil 100 millones de pesos (...) hay otras necesidades, por ejemplo, caminos o agua, mejorar las escuelas, lo que no se puede hacer con el recurso que le llega a los padres de familia”.

El Jefe del Ejecutivo federal recordó que, en Chilpancingo, cerrarán filas con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. “En Chilpancingo, va a estar todo el gabinete, los secretarios vienen a Guerrero para refrendar nuestro apoyo al pueblo, a la gente y a su gobernadora”, dijo.

En Manilaltepec, el Presidente aseguró que, una vez que se consoliden los bancos del Bienestar, podrán pagar la nómina magisterial en dichas sucursales.