AMLO insiste con regreso a clases presenciales pese a ola de contagios COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a regresar a clases presenciales, pese a nueva ola de contagios COVID-19 y comentó que solo 259 escuelas han sido cerradas por contagios.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador indicó que se están cumpliendo con todos los protocolos de salud para evitar la propagación del virus.

Ante esto, AMLO reiteró su llamado a que se continúe el modelo de clases presenciales y celebró que la UNAM ya vaya analizando si regresa a las aulas, al mismo tiempo mencionó que el Colegio Militar en ningún momento de la pandemia cerró sus aulas.

“Miren hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia los del Colegio Militar no dejaron de impartir clases. No se cerraron los planteles. Cuidaron con protocolos de salud y se siguieron las clases...y no hubo problemas mayores, se cuido a los alumnos. Sin embargo, los opositores no querían que se regresara a clases presenciales, imagínense el atraso para el país, el daño para los estudiantes, encerrados sometidos a esos aparatos electrónicos promotores de violencia. Pero hasta por cuestiones de salud, todo el tiempo ahí sentados inactivos...además la falta de convivencia... hay veces en las que los niños tienen problemas en casa y donde encuentran consuelo...en la escuela...es muy importante esa convivencia”, agregó.