AMLO lanzará campaña de producción alimentaria tras su regreso de Centroamérica

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que presentará una campaña de producción alimentaria para el auto-consumo en México al regreso de su gira por Centroamérica.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador indicó que se revisará la política arancelaria para facilitar el ingreso de alimentos que no se producen en el país.

“Si producimos más, si tenemos más oferta vamos a poder controlar el aumento de los precios... lo mismo es con los alimentos, si somos autosuficientes estamos protegidos y esto no solo pensando en la economía nacional, no solo en la producción de mercado, no solo para producir en el país, también durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental el autoconsumo, que en el campo se siembre para comer. Ahora regresando de un viaje que tengo en Centroamérica y el caribe voy a recorrer el país, porque me voy a reunir con agrónomos, con extensionistas que tenemos en todo el país, para que echemos a andar toda una campaña para producir para el autoconsumo”, comentó.