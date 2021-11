AMLO plantea un ‘plan mundial de fraternidad y bienestar’ a favor de los pobres

Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes y una corporación del 0.2por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del G20. De cumplirse, el fondo podría disponer de alrededor de un billón de dólares”, recalcó.

El mandatario mexicano afirmó que los recursos de este fondo deben entregarse a beneficiarios “de manera directa, sin intermediación alguna” y por medio de una tarjeta o monedero electrónico para que estos recursos no se pierdan en el camino.

Porque cuando se entregan fondos para supuestamente a ayudar a los pobres a organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos. casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos o en pagar oficinas de lujo, o en tener asesores o se desvía y termina por no llegar a beneficiarios”, destacó.

“Sin intermediación alguna mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. el Banco Mundial o el Fondo Mundial Internacional podrían colaborar con la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo”, adujo.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano apuntó que este dinero sería destinado a adultos mayores, a niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productos, así como adquirir vacunas y medicamentos gratuitos.

“No creo que alguno de los miembros permanentes de este consejo de seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues no se refiere a armas nucleares o invasiones militares o pone en riesgo la seguridad de ningún Estado, por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de este apoyo”, adujo.

Estoy seguro que todas y todos, ricos y pobres, donantes y beneficiarios vamos a estar más tranquilos con nuestra consciencia y viviremos con mayor fortaleza moral”, puntualizó.