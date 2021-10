AMLO podría aceptar cambios a Reforma Energética si se mantiene esencia de la iniciativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que para que el Congreso de la Unión haga cambios en la iniciativa de la Reforma energética, esta debe mantener el sentido de la misma. Pidió que se conserve la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO respondió a la pregunta sobre hacer cambios en la iniciativa enviada recientemente al Congreso, a lo que consideró que sí, siempre y cuando se respete la esencia de la misma. Destacó que si se respeta la rectoría del Estado, tienen ‘luz verde’ para hacer otro tipo de modificaciones.

“Sí, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? Que la Industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos y que la generación, la distribución de la energía eléctrica no tenga propósitos de lucro. Si eso se eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica adelante”, aseguró.

Respecto al caso del litio, AMLO acusó que hay legisladores a los que les ‘brillan los ojos’ pues se trata de un mineral de interés para las concesiones privadas, algo que con la reforma cambiará al nombrarlo como propiedad de la nación.

“No les conviene, no les gusta que el litio sea propiedad de la nación. Quisieran que fuese como las consesiones que se dan para la explotación del oro, de la plata, de otros minerales, consesiones privadas y no. El Litio es un mineral estratégico, me consta de que le brillan los ojitos a algunos”, dijo AMLO en su conferencia mañanera.