AMLO presume acuerdo con productores para evitar alza a la canasta básica

Ciudad de México. Al ratificar que el próximo lunes se presentará el nuevo plan para contener el incremento inflacionario, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se alcanzó un acuerdo con productores, distribuidores y propietarios de las tiendas de autoservicio para definir que no habrá incrementos en productos de la canasta básica y, en algunos casos, poder incluso reducir sus costos para la población.

Tras reiterar que el origen de este fenómeno se asocia a la pandemia y la guerra en Ucrania, López Obrador destacó que se han adoptado medidas “heterodoxas” para contener la inflación, esencialmente a través del subsidio al precio de los combustibles. Es una medida hasta satanizada por los técnicos neoliberales.

Señaló que las acciones que se han adoptado en todos los países del mundo por sus bancos centrales, de elevar las tasas de interés no sólo son insuficientes sino que las consecuencias son frenar la economía.

“Es como un carro cuando se calienta, ésa es la inflación, entonces se apaga el carro, si, se enfría, pero no camina, ya no hay crecimiento. La fórmula es cómo crecemos sin inflación. No nos estamos confiando de que lo que están haciendo los bancos centrales para detener la inflación”.

Dijo que el problema de incrementos en productos alimenticios es que México no tiene autosuficiencia alimentaria, y se tienen que importar productos, que suben en todo el mundo. Detalló que en términos de composición de la inflación mexicana, el 0.8 por ciento corresponde a los energéticos y un 4 por ciento a alimentos.

“Me reuní con productores, distribuidores, dueños de las tiendas de autoservicio. Y definimos una canasta básica que no va a aumentar, e incluso vamos a procurar que haya una disminución de precios. El lunes próximo se va a presentar el plan”.

Aseguró que está satisfecho con la respuesta de los productores porque “cuando hicimos el planteamiento, su respuesta fue muy positiva. Con esta medida vamos a lograr detener el incremento inflacionario. Los técnicos estaban gritando la formula de siempre que significa aumentar la tasas de Estados Unidos, están aumentando las tasas y en todo el mundo, aumentan las tasas para frenar crecimiento económico, detener la economía, es la fórmula que aplica siempre.

Señaló que a diferencia del periodo neoliberal cuando los salarios siempre crecían por abajo de la inflación, en esta administración se ha incrementado hasta 65 por ciento en términos reales. Sin embargo, admitió que esta coyuntura inflacionaria, ha afectado, por eso se van a adoptar acciones para controlar la inflación porque este fenómeno afecta mas a la economía popular.

Con información de La Jornada

