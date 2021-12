AMLO presume ‘saldo blanco’ durante puente por Navidad: ‘hubo mucha tranquilidad’; números no lo respaldan

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que durante el puente navideño del viernes 24 al domingo 26 de diciembre no se reportaron ‘hechos lamentables’, por lo que destacó que ‘hubo mucha tranquilidad’.

Durante conferencia ‘Mañanera’ desde Palacio Nacional, López Obrador aseveró que esto no quiere decir que no se cometieron delitos, pues siempre hay alguien que los comete, sin embargo estos no fueron ‘graves’.

“Los reportes que tenemos en general es que hubo mucha tranquilidad, no hubieron hechos lamentables graves, desde luego siempre hay delitos que se cometen (...) pasó bien la noche buena”, aseveró.

SE REPORTAN MÁS DE 180 HOMICIDIOS DOLOSOS EN PUENTE NAVIDEÑO

No obstante el Infomre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), registró un total de 186 homicidios dolosos durante los días 24, 25 y 26 de diciembre con 70, 59 y 57 casos, respectivamente.

De acuerdo con dicho Informe, los estados con mayor incidencia en este delito en particular fueron Chihuahua, Baja California y la Ciudad de México.

El reporte de la SSPC está compuesto por la información recopilada de fuentes abiertas de todo el país. El equipo responsable de este informe es la ‘Mesa de Análisis de Medios’.