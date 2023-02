AMLO promete que no dejará ‘tiradero de obras inconclusas’

TE PUEDE INTERESAR: Advierte AMLO que fortuna de 700 mdd de García Luna no se quedará ‘fácilmente’ en EU

“Queremos que cuando se entregue el gobierno, no tengamos pendientes”, dijo el mandatario, que señaló que “ ya tenemos el tiempo encima” para la conclusión de los proyectos emblemáticos de su administración.

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que no va a dejar un “tiradero de obras inconclusas” al concluir su mandato, por lo que señaló que no contempla iniciar nuevos grandes proyectos de infraestructura.

“Ya no estamos comenzando nada que no podamos terminar. Ya tenemos el tiempo encima. Tenemos obras que vamos a concluir este fin de año, obras muy importantes”, agregó López Obrador.

“En tiempo operativo, ejecutivo, nos queda un año. No quiero comenzar nada que no se termine, no quiero dejar un tiradero de obras inconclusas”, afirmó.

