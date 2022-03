AMLO revela que aún ‘no hay consenso’ en la 4T para legalizar marihuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que no hay consenso al interior de su Gobierno par ala legalización de la marihuana, por dos razones: el fallecimiento de personas a causa de l consumo de drogas y el nivel de homicidios relacionados con el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador reveló que existe un equipo interdisciplinario que atiende todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas de manera recreacional, sin embargo aún no hay un acuerdo claro.

“Hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana, sin embargo no hemos alcanzado, todavía, un acuerdo, no hay consenso al interior del Gobierno, se está analizando esa posibilidad”.