AMLO se lanza contra solicitud para suspender visas en EU a diputados que opinaron sobre guerra en Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no considera que sea racional la solicitud de un congresista que solicitó que les suspendieran las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión de Rusia a Ucrania.

“Aprovecho para decir, que no veo bien, no considero que sea justo, no considero que sea racional, el querer suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania. Como se expresaron unos legisladores. Ya hay una campaña para solicitar que no entren a Estados Unidos”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO llama “abogados patronales” a ministros de la Corte, les pide ‘rebelarse’ y validar Ley Eléctrica

“Es regresar a la guerra fría a las épocas de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, no estuve de acuerdo cuando le quitaron a Donald Trump su cuenta de Twitter, cómo vamos a estar hablando de libertad...la estatua de la libertad se quedaría verde de coraje...cómo vamos a hacer eso, si se llevará acabo una medida de ese tipo con mucho respeto enviaríamos una nota diplomática de protesta. Es que somos libres”, agregó.