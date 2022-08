AMLO ‘veta’ producción de cerveza en el norte de México por sequía

Ante las condiciones de sequía concentradas en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya no se podrá producir cerveza en dicha zona.

“No es decir, ya no vamos a producir cerveza, es ya no se va a producir cerveza en el norte, ya veda, ¿quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí esta el Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan, adelantó este lunes.

El mandatario planteó trasladar la producción de cerveza y otros alimentos al sur de país, donde las condiciones son más favorables, según afirma.

“Ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos y ya lo que se esta sacando es agua con arsénico, no vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua como sucede en La Laguna”, advirtió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no solo se “vetará” a los fabricantes de cerveza, sino también de otros productos.