Anaya asegura que la “FGR de AMLO” lo citó a una audiencia porque busca “fregarlo a la mala”

En un video que publicó en sus redes sociales, el día de hoy, Ricardo Anaya excandidato presidencial ha insistido que Andrés Manuel López Obrador busca “fregarlo a la mala”.

Ha revelado que luego que publicó el sábado un sábado donde denunciaba que AMLO lo perseguía y quería encarcelarlo, ha recibido un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se presente a comparecer este jueves a una audiencia.

Los delitos de los que lo acusan, apunta Anaya, sumarían 30 años de cárcel. Ante lo cual ironizó: “menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel. Si no, imagínate...”

Añadió que respondiendo la publicación de AMLO en Facebook, en la que le recomendó a Anaya presentarse y no preocuparse si es inocente.

Asegura que es inocente, “Sé perfectamente que si entro al reclusorio, no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme?”.

Anaya insiste en el video en que la intención de encarcelarlo es que pierda sus derechos políticos, para impedirle ser candidato en 2024, y evitar que siga criticando el desempeño del presidente y de su gobierno, pues apuntó, “obviamente desde la cárcel sería imposible seguir publicando videos”.

Ante la presunta persecución de la que es objeto, Anaya aseveró que “en tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa”.

“Dejarte encarcelar por un autócrata, muchas veces significa perder la batalla”, apuntó.

Finalmente, Anaya reiteró que más allá de cualquier obstáculo, seguirá luchando por el futuro del país, e insistió en que no se esconderá ni huirá, pues según dice, “doy la cara y si me exilio es con mucho dolor para poder seguir luchando”.