Ante polarización en México no es conveniente reforma electoral: Lorenzo Córdova

Este día, durante el foro de Forbes Economía y Negocios 2021 “El nuevo escenario económico”, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, dijo que con la “polarización que vive México no es conveniente modificar las reglas de juego”.

Lo anterior al referirse a la reforma al instituto electoral que Morena y el presidente López Obrador pretenden.

“El contexto no sé si sea el mejor para hacer una reforma. Por eso he dicho que hoy hacer una reforma es probablemente inconveniente, porque pocas veces había habido un ambiente tan polarizado y una reforma electoral requiere de amplios consensos. Cuando la polarización prevalece, cuando una reforma se hace más con el estómago que con la cabeza, más vale no meter las manos a la reglas del fuego electoral”, dijo Córdova Vianello.

El presidente del INE expuso que la reforma podría realizarse si fuera para mejorar el sistema electoral actual, que fuera aprobada por consenso y basada en “datos objetivos”.

“¿Es pertinente una reforma electoral ? Siempre es pertinente afinar las reglas de juego. Nuestra reforma de 2014 es una reforma que sirve para realizar elecciones. En ese sentido conviene preguntarse si es necesaria o no es necesaria”, y expresó que “con las reglas que tenemos podemos ir al 2024”.

ES NECESARIA REFORMA AL INE: AMLO

El 19 de agosto, AMLO durante su conferencia mañanera dijo que era necesaria una renovación de la estructura de las autoridades en la materia, tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de manera que se respete la voluntad de la sociedad y no existan más los fraudes.

“Vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, va a ser integral. Vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal electoral, las facilidades para que todos puedan participar, que no hay obstáculos, que no haya trabas, que no haya candados”, dijo López Obrador en ese entonces.