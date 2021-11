$!Antes de reunirse con Biden y Trudeau, AMLO y Kamala Harris hablan sobre migración

Al arranque del encuentro, el presidente de México le pidió a la vicepresidenta favorecer inversiones en Centroamérica para frenar la migración; además de trabajar por la integración económica de la región y regularizar a los 11 millones de mexicanos radicados en esa nación.

El presidente López Obrador fue recibido por Harris en su oficina a las 13:30 horas de este jueves, hora de Washington y se prevé que la reunión tenga una duración de entre 45 y 60 minutos.

En su mensaje, el presidente López Obrador se pronunció en la necesidad de invertir en Centroamérica, sobre la integración económica y sobre la regularización de 11 millones de mexicanos que radican en ese país.

“Usted lo comprende muy bien, tenemos que invertir para que haya trabajo, bienestar en América Central, para que la gente no se vea en la necesidad de migrar, que la migración sea opcional, no forzosa, que no salga la gente de sus pueblos, que abandone a sus familias por necesidad o por violencia y por eso la importancia de la cooperación económica, invertir en Centroamerica”, afirmó el mandatario mexicano.

Con información de CNN y medios