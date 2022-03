Aplaza Corte resolver tema de la UDLAP

CDMX.- El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aplazó la discusión programada para determinar si la SCJN debe o no atraer los amparos tramitados por la familia Jenkins y otros en contra de las órdenes de aprehensión emitidas por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta.

El debate estaba programado para ayer durante la sesión de la Primera Sala con la propuesta del ministro de atraer dos amparos tramitados contra las órdenes de captura que fueron libradas por un juez federal luego de que la FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, encabezada por Juan Ramos, determinó reabrir las carpetas de investigación iniciadas contra la familia Jenkins.

Estas investigaciones derivaron de la denuncia presentada por Guillermo Jenkins de Landa contra toda su familia por el control de la Fundación Mary Street Jenkins, dueña de la UDLAP.

Desde 2018 la extinta PGR determinó no proceder contra los Jenkins porque consideró que no existía delito que perseguir, pero en el año 2020 la FGR de Gertz Manero decidió reabrir la investigación, pese a la existencia de determinaciones judiciales que establecen que el no ejercicio de la acción penal está firme y es cosa juzgada.