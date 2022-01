Argentina registra más de 90 mil casos de COVID-19 en 24 horas; rompen récord

Argentina volvió a romper este miércoles, 5 de enero de 2022, su récord de contagios por coronavirus, luego de notificar 95 mil 159 casos en tan sólo 24 horas.

El informe diario difundido por el Ministerio de Salud, indicó que 407 mil 825 personas son portadoras de COVID-19 en el país, cuyo número total de positivos desde que comenzó la pandemia asciende a 5 millones 915 mil 695.

Además, en Argentina, donde no existen restricciones por la pandemia, miles de personas cursan sus vacaciones de verano, viajando por todo el país en plena cuarentena.

Asmismo, este miércoles también fallecieron 52 personas por coronavirus, alcanzando una de las cifras más altas desde el pasado 12 de octubre, elevando el número de víctimas mortales desde que comenzó la pandemia, hasta un total de 117 mil 346.

Con al menos 45 millones de habitantes, Argentina continúa con su campaña de vacunación contra el COVID-19, iniciada a finales del año pasado: hasta el momento, 38.3 millones de personas cuentan con una dosis y otras 33 millones presentan su esquema completo de vacunación.

También, 2.6 millones de argentinos recibieron una tercera dosis adicional y otros 3.6 millones una dosis de refuerzo, como parte de la estrategia de vacunación del país.

Fue apenas este reciente 1 de enero de este año que entró en vigor el uso del pase sanitario, donde se requerirá acreditar esquemas completos de vacunación para poder asistir a actividades consideradas de “riesgo epidemiológico”, como eventos masivos al aire libre o en espacios cerrados.

“En tanto no tengamos un aumento de las internaciones o un aumento de los fallecimientos que nos ponga en riesgo el sistema de salud, no lo vamos a hacer [imponer restricciones]. No hay nada que adelantar porque, de momento, no hay ninguna de esas medidas en la carpeta”, aseveró en rueda de prensa el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

De igual manera, se informó que “hay circulación comunitaria de Ómicron en Argentina”, por ello, apuntan a sus ciudadanos a seguir practicando el aforo seguro, vacunarse y mantenerse al tanto.

