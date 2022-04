Asaltan a diputada panista, culpa al ‘rencor que siembra Morena’

CIUDAD DE MÉXICO.- Al día siguiente de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció una campaña a nivel nacional para exhibir a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada federal del PAN, Maryjose Gamboa, denunció que fue víctima de un asalto esta mañana.

La legisladora panista dijo que es víctima de esta campaña de Morena y responsabilizó a la dirigencia de ese partido de ataques que pueda sufrir junto con su familia.

A través de un video, la diputada Gamboa narró que esta mañana tras salir de un hotel ubicado sobre la avenida Reforma, en la Ciudad de México, cuando se dirigía a la Cámara de Diputados, junto con su esposo sufrieron el asalto.

Aseguró que se trató de un acto premeditado, y señaló a los simpatizantes de Morena como los responsables, derivado de los discursos de odio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora albiazul fue una de las diputadas que este domingo votó en contra de la reforma eléctrica.

“Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron el vehículo en el que me transportaba y me robaron. Esto estaba planeado y es una prueba del rencor que siembra el Gobierno de Morena todos los días contra quienes pensamos diferente. Pero no me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos!”, escribió.