Asegura Ricardo Anaya que ‘AMLO no fue a Cumbre por defender dictadores’

La ausencia del presidente Andres Manuel López Obrador en la Cumbre de las Américas “significó una oportunidad perdida para México y su ausencia fue defender a tres dictadores”, señaló Ricardo Anaya en uno de sus videomensajes.

El excandidato del Partido Acción Nacional (PAN), originario de Queretaro, agregó que en realidad, AMLO ha estado atrapado en los 70’s, donde México no figuraba como una potencia, por ello, el actual presidente “ve al pasado y no al futuro”. Mientras, recordó cuando AMLO se opuso al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, “aunque ahora haga como que no se acuerda”.

“México se convirtió en una potencia manufacturera, que exporta más productos que todos los países de América Latina juntos”, afirma Anaya.

Asimismo, apunta a Cuba, Nicaragua y Venezuela como “dictaduras autoritarias” que “no son el camino para México”. “Nuestro camino es el de la revolución tecnológica, la innovación las energías limpias, la educación de calidad, la infraestructura, -pero la de ‘a de veras’, no sus ocurrencias-, que detonan la inversión y abre oportunidades de trabajo. Trabajo bien pagado para los jóvenes que quieren salir adelante con su esfuerzo”.

LEER MÁS: ‘México estaría en emergencia sin la 4T’, asegura AMLO

Por otro lado, el que Andres Manuel López Obrador se reúna en juliocon Joe Biden “para explicarle su plan de unir a todos los países del continente”, no sería una idea original y, que en el pasado, intentos como ALADI, Mercosur y Alianza del Pacífico no han funcionado con ese cometido.

“El Tratado de Libre Comercio con América del Norte ofrece tantas oportunidades que, por su miopía, estamos dejando ir. México tiene una posición privilegiada, como vecino de la economía más grande del planeta. Estamos dejando ir muchas inversiones que, por distintas razones, en este momento buscan una alternativa para salir de China”, agregó.

Según Anaya, “México debe aprovechar los cambios en la economía mundial para atraer la inversión productiva, que genere riqueza, que genere trabajo y bienestar para la gente”.