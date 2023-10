Así reaccionó Xóchitl Gálvez a encuesta con ventaja de 30 puntos a Sheinbaum

La legisladora dejó entrever que las encuestas con diferencias tan marcadas “están pagadas por el Estado” para dar una noción de que no habrá, realmente, una competencia en las elecciones de 2024.

A lo que Xóchtil Gálvez consideró que “es de risa” que las encuestas pongan a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México por delante de ella con una diferencia porcentual tan grande, por lo que se limitó a decir que la contienda aún no empieza.

Hace una semana, decían que la diferencia era de 50 puntos. Hoy, publican una nueva encuesta en la que estoy a 30 puntos. Ya no los entiendo, pero gracias por el crecimiento, a este paso queda claro que vamos a ganar ya saben qué. 🤩 Sheinbaum y sus #OtrosDatos . pic.twitter.com/WKGoosYoK7

“¡Me muero de la risa!” , también expresó Gálvez por la encuesta , “las encuestas solo sirven para crear una impresión, y lo van a hacer y le van a meter mucho dinero, porque ellos tienen mucho dinero, porque se roban mucho dinero. Dos Bocas cuesta tres veces más y ese dinero ¿dónde creen que va a ir? A pagar; o sea, a comprar, pero la gente ya no es tonta, como dijera el presidente, la gente es inteligente y la gente sabe qué son en realidad. Entonces, tranquilos, esto todavía no empieza, faltan ocho meses y su servidora va a dar la madre de todas las batallas y se van a ir sumando más y más ciudadanos” , expresó.

“Hay muchas encuestadoras que ese es su trabajo, dar esa impresión. La última, en el Sol de México, 20 puntos. Y eso sí deprime a la gente [...] Yo lo que quiero que entiendan es que esto todavía no empieza. Es como si viniera la final del 2024 y ya declararon al América ganador [...] Es de risa, he remontado 35 puntos” , declaró Gálvez Ruiz ante los cuestionamientos de la prensa .

. @XochitlGalvez responde a encuestas que la ponen 30 puntos abajo de @Claudiashein La virtual candidata presidencial de la oposición afirmó que los resultados de las encuestas no la espantan, pues aún falta tiempo para las elecciones, pero pidió que a la exjefa de Gobierno "me... pic.twitter.com/qWr7S5lfd5

“No me ha afectado, hubo otra encuesta donde iba 50 puntos abajo, ahora voy 30, bueno ya por lo menos ya subí 20; faltan ocho meses, ella lleva cinco años en campaña, ella le metió 200 de millones de pesos, trae todo el apoyo del presidente;

“Tranquilos, todavía no empiezan las campañas oficiales, empiezan o el cuatro o el 19 de noviembre ya la precampaña. Estamos preparándonos para ir a muerte a la campaña y pues yo lo único que creo es que no me echo para atrás, en Hidalgo empecé en siete puntos, llegué a más de 40 puntos”, insistió.

Dijo que cuando empiece la campaña rumbo a las elecciones de 2024, la gente la va a ir conociendo cada vez más y recalcó que ella viene de abajo, “siempre he venido de hasta abajo, la señora viene de arriba, trae todo el apoyo del presidente y de verdad no me espantan”, declaró.

(Con información de El Universal)