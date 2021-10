$!Así se vería tu casa destruida por el cambio climático

Un portal en internet busca hacer conciencia sobre el cambio climático que cada vez causa más estragos en nuestro planeta.

El sitio https://thisclimatedoesnotexist.com/ fue lanzado por el instituto de investigación de Inteligencia Artificial en Montreal “Mila”, y nos muestra como sería cualquier sitio del planeta en caso de una catástrofe ambiental, como serían incendios, inundaciones y smog.

Si quieres ver cómo se vería tu colonia o cualquier otro lugar mientras atraviesa por una crisis climática, da clic aquí y entra al sitio This Climate Does Not Exist, luego deberás ubicar en el mapa el lugar que deseas visualizar y listo.

Recordemos que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano, están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían.