Ataques ‘tocan a la puerta’de la Unión Europea y OTAN

KIEV, UCR.- Las fuerzas rusas extendieron sus ataques ayer a las inmediaciones de dos localidades del oeste del país, muy cerca de las fronteras con dos Estados miembros de la UE y la OTAN, Polonia y Rumania; también han alcanzado el este de la zona central de Ucrania.

Mijailo Podoliak, principal asesor del presidente ucranio, Volodimir Zelenski, confirmó en sus redes sociales la ofensiva contra Lutsk, situada a 87 kilómetros de Polonia, y contra Ivano-Frankivsk, a 153 kilómetros de la linde con Rumania. En la primera de estas ciudades los objetivos han sido, según las autoridades ucranianas, el aeródromo y una fábrica cercana.

Fuentes del Gobierno regional confirmaron la muerte de cuatro militares y otros seis resultaron heridos.

Los nuevos bombardeos, alejados de las líneas del frente, son una estrategia de las fuerzas del presidente ruso, Vladimir Putin, para dificultar la logística y el transporte de recursos desde los países aliados, según apuntan fuentes del Gobierno ucraniano.

Las fuerzas del Kremlin atacaron también Dnipró, una ciudad industrial en la ribera del río Dniéper, en el este de la zona central, a unos 200 kilómetros al norte de Crimea y con 966 mil habitantes, que es un cruce de caminos de transporte clave para Ucrania.

Los proyectiles impactaron cerca de un preescolar, un bloque de viviendas y una fábrica de zapatos, donde causaron un incendio, según el Servicio de Emergencias del país. Al menos una persona murió en este ataque, según las autoridades locales.

En el día 16 de la invasión, la guerra arrojó otra novedad: el Gobierno ruso anunció la movilización de unas 16.000 personas procedentes de Oriente Medio para luchar junto a las tropas de Putin.

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, aseguró que planea ese refuerzo, poco después de que el presidente del país aprobó el reclutamiento de extranjeros en una reunión con su Consejo de Seguridad.

“El Ministerio de Defensa tiene una red que trabaja directamente con la población de Siria y otros países”, precisó el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, que dejó claro que este reclutamiento no incluye a ciudadanos rusos.

Las bajas no rusas son más sencillas de explicar en casa. Y más después de la polémica provocada por el envío de reclutas a la guerra de Ucrania. “(Shoigú) habló principalmente de voluntarios de Oriente Medio, Siria y otros lugares. No se habló de nuestros ciudadanos”, recalcó Peskov. A la pregunta de si los “voluntarios” rusos combatirían en Ucrania, agregó: “Esto no se ha comentado, y no sé nada de ello”.

Anoche, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Rusia de secuestrar al alcalde de la ciudad de Melitópol, comparándolo con las acciones de los “terroristas del Estado Islámico”.

“Han pasado a una nueva etapa de terrorismo, en la que intentan liquidar físicamente a los representantes de las autoridades locales legítimas de Ucrania”, dijo Zelenski.