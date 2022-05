Atemoriza violencia a municipios de Michoacán

ZAMORA, MICH.- Después de Morelia, Zamora es el segundo municipio más violento de Michoacán en materia de homicidios dolosos. Del 1 de enero al 30 de abril de este año han sido asesinadas en el municipio 140 personas, de acuerdo con las cifras del informe diario del Gobierno federal.

Las calles lucen casi vacías después de las nueve de la noche en la cabecera municipal y comunidades. La gente tiene miedo de ser asesinada o quedar en un fuego cruzado, pues el narco está presente en todos lados.

Zamora es considerada la cabeza de la serpiente del llamado Corredor de la Muerte, integrado por 12 municipios en la franja fronteriza de Michoacán con Jalisco, donde pelean el territorio el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos.

Las áreas de inteligencia y habitantes relatan que el crimen organizado ha estado enquistado desde hace varios años en la mayoría de los sectores sociales de esta localidad. Refieren que los grupos operan, vigilan y protegen sus actividades delictivas desde una base social que en muchos casos ya es parte de esas organizaciones delincuenciales.

“Ya me da miedo saludar hasta al vecino o a la vecina, porque ya no sabe uno si está con la gente mala o es de los que todavía no se corrompe”, reconoció una comerciante ambulante.

Ante este clima de violencia, autoridades de diferentes niveles pusieron en marcha un despliegue interinstitucional denominado Blindaje Zamora, desde el pasado 21 de abril, en el que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, del Ejército Mexicano, así como de la Guardia Nacional y policía municipal.