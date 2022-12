‘Aunque les den despensas, no es de buena fe’: AMLO pide al pueblo no proteger al crimen organizado

En su conferencia matutina de hoy, Andrés Manuel López Obrador ha pedido a la gente de no proteger a los cárteles y la delincuencia organizada a cambio de despensas u otro tipo de ayuda.

“Eso no es bueno, aunque les den despensas eso no es de buena fe; eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo, y eso no se debe de permitir”, sentenció.

AMLO destacó que la actuación de los cárteles es porque “se está avanzando mucho” en decomisos de droga, principalmente de cocaína.