Aunque no sea candidato, Monreal no se irá de Morena, dice Mario Delgado

Este día, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que aunque su compañero de partido, el senador Ricardo Monreal no sea candidato por su partido a la Presidencia de la República en 2024, “no tomará otro camino”.

Lo anterior lo declaró en Tabasco, donde aseguró que Ricardo Monreal es un buen compañero y se mantendrá leal al presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Él es un hombre de principios y él no va a tomar un camino distinto que no sea fortalecer el proyecto de la transformación, sea o no sea el candidato”, dijo Delgado. “Lo conocemos ya desde hace varios años y es un buen compañero; ha estado muy leal al Presidente de la República en por lo menos dos décadas, ¡imagínate!”, expresó el líder morenista.

(Con información de Milenio)