Autodefensas de Pantelhó no dejarán entrar a alcalde

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS.- Luego de que el perredista Raquel Trujillo Morales supuestamente rindió protesta como alcalde de Pantelhó a escondidas en un hotel de la capital del estado, el grupo de Autodefensas del Pueblo El Machete, advirtió que “no podrá entrar al pueblo” a gobernar.

“No nos preocupa porque las autoridades y la gente de las 86 comunidades están apoyando al concejo municipal” que tomó posesión el 18 de agosto y cuyas funciones concluyeron el 30 de septiembre, agregó uno de sus representantes.

Una fuente de alto nivel del gobierno estatal de Chiapas, informó a La Jornada que Trujillo Morales aceptó la semana pasada que no podrá gobernar y se comprometió a solicitar licencia después de rendir protesta, pero “ahora ya ni contesta y no se sabe dónde está”, al tiempo de agregar que la situación en Pantelhó está tensa, por lo que se reforzó la seguridad en los días recientes, con la finalidad de evitar hechos de violencia en la zona.

El representante de El Machete consultado este sábado, expresó: “aunque Raquel quiera llegar a gobernar a Pantelhó ¿quién lo va a querer si no tiene gente?”.

Aseveró que Raquel Trujillo ya no va a entrar, aunque el gobierno lo quiera mandar a gobernar a Pantelhó, no será así. Si se viola esa cosa el gobierno será problema del estado porque lo único que va a pasar es que va a correr más sangre en Pantelhó”.

Comentó que “dicen que Raquel Trujillo tomó protesta, pero según dicen que fue en un hotel, pero nosotros no nos preocupamos porque los 86 agentes están a favor del concejo. No nos preocupamos por eso. Esperaremos hoy y mañana a ver cómo está”.

Reiteró que “lo que nosotros respetamos son los usos y costumbres, y Raquel Trujillo está en un hotel; pero vamos a esperar, sólo Dios sabe; nosotros tampoco podemos decir que no puede tomar protesta, pero sólo Dios sabe quién será la persona que va a quedar”.

La fuente del gobierno estatal consultada señaló que a Trujillo Morales “ya se le dijo, se le dejó claro y él lo sabe, que no le van a permitir ni siquiera ingresar (a Pantelhó). Él tiene claro que no podía rendir protesta y que no lo van a dejar gobernar porque no tiene la aceptación, eso es más que claro”.

Añadió que las autoridades estatales están “hablando con todas las partes y viendo con los que quedaron como concejales, cuyo período prácticamente terminó (el 30 de septiembre), pero veremos cómo podemos hacer una labor en conjunto para que no se genere violencia”.

Remarcó: “Estamos en labor intensa con los distintos actores, pero tenemos claro que no lo van a dejar llegar ni siquiera al pueblo”.