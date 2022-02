Avalan pregunta para consulta de revocación; rechazan cambiar el planteamiento inicial

CDMX.- En votación dividida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la pregunta que se realizará en la consulta de revocación de mandato con todo y la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el cargo.

Durante la sesión del pleno de la Corte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se quedó a un voto de los ocho que necesitaba para avalar su propuesta de modificar la pregunta y eliminar la parte en la que se plantea a la ciudadanía si desea que López Obrador termine su sexenio.

En consecuencia, durante la consulta popular que organice el Instituto Nacional Electoral (INE) como parte del proceso de revocación de mandato, la ciudadanía responderá la siguiente pregunta:

“¿Estás de acuerdo en que a [nombre], Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Los votos que definieron la validez de la pregunta tal como está prevista en la sección cuarta, artículo 19, fracción 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato fueron los de los ministros: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien señaló:

“Esta pregunta es la que hizo que la gente reuniera las firmas, me parece que no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino, porque no sabemos si esos ciudadanos hubieran firmado y hubieran optado por este procedimiento con otra pregunta.

“No puede cambiarse la pregunta en este momento, sería una aplicación retroactiva en perjuicio de los derechos de 3.4 millones de ciudadanos que pidieron esta revocación de mandato, sería una afectación grave”, sostuvo.

Para la ministra Esquivel Mossa, el constituyente no estableció ninguna regla para delimitar la formulación de la pregunta que será planteada, razón por la que la consideró válida.

Alcántara Carrancá no emitió ningún argumento, sólo votó en contra. Los votos que apoyaron la propuesta de Pardo Rebolledo fueron los de los ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek, pero se requerían ocho votos para concretar el cambio.