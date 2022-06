“Ayuda a que todo se ventile”: AMLO sobre petición de Morena para investigar a Alito Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la solicitud de investigación contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas por supuesto lavado de dinero, ‘ayuda a que todo esto se ventile’.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador explicó que confía en que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para resolver el caso de Moreno tras la filtración de audios con su voz.

“Es un asunto de la Fiscalía, pero ya no meternos en cuestiones partidistas. Ya la gente sabe, aunque no se ha difundido mucho porque cuando se trata de estas cosas no todos los medios informan, pero que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la Fiscalía en este caso quien resuelva”, detalló.

En este sentido, señaló que será la propia FGR quien resuelva el caso. Asimismo, descartó que la Cuarta Transformación estuviera detrás de las acusaciones. “Si no, nos acusan de persecución y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza”.

TE PUEDE INTERESAR: Le cayó ‘la chota’ a ‘Alito’ Moreno... inspeccionan propiedades del líder del PRI en Campeche

“En temas estrictamente políticos hasta ayuda el que todo esto se ventile para que se sepa cada vez más. Antes se cometían toda clase de fechorías y la gente no se enteraba, ahora por más que los medios convencionales se hagan de la vista gorda, como existen las redes sociales (...) ya la gente se entera, eso es lo más importante”, sentenció.