“Ayúdame a bañarlo”, “Báñate tú”; así fue la divertida pelea de abuelitos que enterneció a las redes sociales

Hay actividades que realizamos todos los días, aunque no queramos porque así lo dictamina la sociedad; en ocasiones luchamos contra ellas, como este viejito, que si hay algo que no quiere hacer porque se lo digan los demás es bañarse.

Tal vez Tatiana hablaba por muchas personas en su canción No Me Quiero Bañar; lo que no sabía era que esta canción no solo es para niños. En Tiktok se ha viralizado una tierna pelea entre una pareja de abuelitos, debido uno de ellos no se quiere bañar, el video fue publicado por el usuario @donrubenson, que se dedica a subir algunas interacciones de su abuelo.

Esta aventura cuenta de dos videos, donde la señora trata de convencer a su pareja de darse un baño, mientras él se resiste. Discusiones, encierros y reclamos, son parte de esta divertido y conmovedor enfrentamiento.

PRIMER ROUND: ¿POR QUÉ NO SE BAÑA?

En la primera parte de esta saga, el señor de la tercera edad discute con su esposa porque no se quiere bañar, debido al frío clima de la ciudad; sin embargo, este motivo no es suficiente para la señora, que lo empuja débilmente para regresarlo al baño.