Biden afirma que Estados Unidos no intentará derrocar a Putin

Un artículo de opinión atribuido a Biden prometió que Estados Unidos no intentará sacar del poder al presidente ruso, Vladimir Putin por su invasión de Ucrania, dos meses después de que Biden declarara dramáticamente que Putin no puede permanecer en el poder.

“Por mucho que no esté de acuerdo con Putin y encuentre sus acciones un ultraje, Estados Unidos no intentará provocar su derrocamiento en Moscú”, dijo en su editorial que fue publicada ayer en la noche por el New York Times.

No quedó claro en el artículo si Estados Unidos alentaría a los rusos a derrocar a Putin, ya que las sanciones lideradas por Estados Unidos obligan a l país a un fuerte declive económico.

Washington rara vez interviene militarmente para derrocar a líderes extranjeros, con notables excepciones como Irak en 2003.

Más a menudo, el gobierno de Estados Unidos financia a grupos políticos disidente y proporciona armas, dinero y apoyo retórico a las fuerzas antigubernamentales.

Biden inicialmente pidió la destitución de Putin durante un discurso en Varsovia el 26 de marzo y, según los informes, se indignó cuando sus ayudantes se apresuraron a desmentir el comentario.

“Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, dijo Biden después de visitar la frontera entre Polonia y Ucrania para presenciar el éxodo de millones de refugiados ucranianos un mes después de la invasión rusa.

Casi de inmediato, su equipo de prensa emitió una declaración anónima que decía: “El punto del presidente era que no se pueda permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o la región. No estaba discutiendo el poder de Putin en Rusia, o el cambio de régimen”.

No está claro quién redactó o aprobó esa declaración para su publicación, pero al día siguiente, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, retuiteó un mensaje del corresponsal de CNN en la Casa Blanca, John Harwood, que decía que el comentario de Biden mostraba un “lapso significativo en la disciplina”, mientras que Biden le dijo a los periodistas al salir de la iglesia ese mismo día que no estaba pidiendo un cambio de régimen en Rusia.

Pero Biden recuperó su postura original un día después mientras respondía preguntas improvisada a los periodistas en la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk ordena a personal de Tesla que regrese a la oficina; asegura que fingen trabajar

“No voy a devolver nada”, dijo Biden el 28 de marzo. “Supongo que estaba expresando mi indignación. No debería permanecer en el poder... Al igual que, ya sabes, la gente mala no debería seguir haciendo cosas malas. Pero eso no significa que tendremos una política fundamental para hacer cualquier cosa para derribar a Putin de alguna manera”.

Según un informe del martes de NBC News, Biden estaba “furioso” porque su personal socavó su comentario público sin consultarlo primero con él, incluso recordándoles que “él es el presidente”.

En el mismo artículo, Biden confirmó los planes para enviar poderosos misiles al ejército de Ucrania como parte de un nuevo paquete de 700 millones de dólares para ayudar a defender las regiones del este del país, donde Putin reorientó su ataque después de no poder capturar rápidamente la capital, Kiev.