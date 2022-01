Bombardean Tepalcatepec con drones, atribuyen ataque al CJNG

Con drones cargados de explosivos, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzaron bombas caseras en las localidades El Bejuco y La Romera del municipio de Tepalcatepec.

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que se puede ver el lanzamiento de explosivos desde drones, más tarde, integrantes del grupo armado de Tepalcatepec, que se hace pasar por autodefensas, lo desplomaron a balazos.

El ataque con drones se registró la mañana del lunes, pero durante la madrugada del lunes al martes, hubo dos ataques más, según informaron vecinos de Tepalcatepec. Cabe señalar que las autoridades de seguridad no han emitido postura al respecto.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas tras el ataque. No obstante, este no es el primer ataque con drones y bombas en la zona.