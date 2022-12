Cae ex director de Radio y TV de Hidalgo

PACHUCA, HGO.- A un año de que se conociera la pérdida de las 11 concesiones de la radio pública de Hidalgo, debido a que no fueron renovadas durante la gestión del entonces director general de Radio y Televisión de Hidalgo, Cristian Guerrero Barragán, el exfuncionario fue detenido y trasladado al juzgado.

El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de esta entidad, Santiago Nieto Castillo, informó que “la mañana de ayer el exfuncionario fue detenido en la vía pública, en la colonia fraccionamiento Paseos de la Plata”. Detalló que elementos de la policía investigadora, dependiente de la Procuraduría de Justicia, cumplieron una orden de aprehensión emitida por un juez, luego de que el pasado 12 de noviembre se le negó al exfuncionario el amparo promovido.

La causa penal que mantiene a Guerrero Barragán es la 1670/ 2022 por el delito de ejercicio indebido del servicio público agravado, el cual tiene una penalidad de uno a cinco años de prisión, además de una multa.

El ‘olvido’

El 7 de diciembre se anunció que el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no garantizaba la continuidad de todas las repetidoras radiofónicas estatales, debido a que no se realizaron los trámites para conservar el ancho de banda. Según el acuerdo P/IFT/Ext/ 071221/28, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el director Cristian Guerrero Barragán no realizó la renovación de las concesiones.