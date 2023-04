Califica AMLO como error haber propuesto a Lilly Téllez como senadora: ‘uno no es perfecto’

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha cometido varios errores durante su vida política, entre ellos haber propuesto a Lilly Téllez como senadora.

Durante la conferencia mañanera de hoy, al ser cuestionado sobre si condenaba la increpación que hizo Téllez a su vocero Jesús Ramírez en el senado durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, el mandatario aseveró que no es perfecto y comerte equivocaciones como humano.

López Obrador señaló que es él “responsable en buena medida, pues, porque yo la propuse” como candidata al senado.

“Me tocó a mí proponerla al, ¿cómo se llama?, al gobernador Alfonso Durazo, a nuestro amigo. Él hasta se extrañó. Le digo: Mira, se requiere de sumar esfuerzos, voluntades. Se quedó así. Dice: ‘Bueno, pues lo voy a ver’ y él ya la convenció”, refirió el Presidente.

Tras los dichos del mandatario, la senadora negó a través de su cuenta de Twitter haber sido apoyada por López Obrador y aseveró no deberle nada.

“A ver, a mí no me apoyó, yo no estaba buscando trabajo y menos entrar a la política. El presidente me estuvo pide y pide durante tres meses que lo ayudara en Sonora, no soy pluri”, respondió.

En el 2018, Téllez fue postulada bajo las siglas de Morena como integrante de la fórmula de la Cámara de Senadores por Sonora junto a Alfonso Durazo Montaño, actual gobernador, y asumió el cargo el 1 de septiembre de 2018.