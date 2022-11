CDMX: obligan a trabajadores a asistir a marcha de AMLO

CDMX.- A algunas talleristas de los más de 250 Pilares que operan en la Ciudad de México las obligaron a llevar hasta 10 personas a la marcha que encabezó ayer domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador; a otras sólo les iban a pasar lista en la plancha del Zócalo para comprobar su asistencia a la movilización.

Además, personas de la tercera edad aseguraron haber sido enganchadas para asistir a la movilización bajo la promesa de que se entregarían 2 mil pesos o se agilizaría la entrega de la tarjeta del Bienestar.

Ana, quien por 8 mil pesos mensuales imparte un curso diario de Diseño de Imagen desde hace tres años en uno de esos centros que dependen de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, no tuvo opción, pues comentó que funcionarios de esa dependencia les advirtieron que si no acudían no se les renovará el contrato para el próximo año.

“Eso es lo que no me agrada, porque eso no es parte de nuestro trabajo. A nosotras nos contratan para impartir cursos, no para ir a las movilizaciones del Presidente”, criticó.