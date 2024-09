China advierte sobre expansión en campo de batalla de Ucrania y Rusia

NUEVA YORK.- Tres días antes que su gobierno comunista cumpla 75 años, el ministro de Relaciones Exteriores de China advirtió el sábado sobre una “expansión del campo de batalla” en la guerra de Rusia contra Ucrania, y reiteró el compromiso del gobierno de Beijing con la diplomacia itinerante y los esfuerzos para poner fin al conflicto.

“La mayor prioridad es comprometerse con la no expansión del campo de batalla... China está resuelta a desempeñar una función constructiva”, señaló Wang Yi. Advirtió que otras naciones no deben “arrojar combustible al fuego ni aprovechar la situación para obtener beneficios egoístas”, en probable referencia a Estados Unidos.

El discurso de Wang no pareció entrar en nuevos terrenos, como ha sido la práctica reciente de China en la reunión anual de líderes de la asamblea general de la ONU. De hecho, su jefe, el presidente chino Xi Jinping, no ha participado en la reunión de líderes desde 2021 —y en ese entonces lo hizo de manera virtual debido a la pandemia. Xi no ha asistido en persona desde hace varios años.

El viernes, en actividades al margen de la asamblea, China y Brasil buscaron entusiasmar a otros participantes respecto a su plan de paz para Ucrania. Indicaron que alrededor de una docena de países firmaron un comunicado en que afirman que “toman nota” del plan de seis puntos. Dicho plan hace un llamado a una conferencia de paz con Ucrania y Rusia y a la no expansión del campo de batalla, entre otras disposiciones.

Las autoridades ucranianas recibieron la propuesta con indiferencia, pero los países que firmaron el comunicado forman un grupo de “amigos por la paz” para que sus embajadores ante la ONU mantengan la conversación entre ellos. Los miembros, que van de Argelia a Zambia, son principalmente africanos o latinoamericanos. Wang se aseguró de señalar el viernes que el grupo no decreta las políticas de países individuales.

China ha sido aliado de Rusia, una nación que ha sido acusada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, Estados Unidos y muchas naciones del mundo, de violar la carta de Naciones Unidas. Moscú insiste en que su denominada “operación militar especial” es un acto de autodefensa permitido en dicho documento.

La continua y vehemente insistencia de China con respecto a la soberanía de otras naciones no sólo es una piedra angular de su política exterior, sino también el espíritu fundacional para el gobierno de una nación que, tradicionalmente, ha luchado por mantener el control en sus fronteras, desde Xinjiang y el Tíbet en el oeste hasta Hong Kong y Taiwán frente a su costa este.

El gobierno actual de China fue establecido el 1 de octubre de 1949, cuando fue proclamado por el revolucionario comunista convertido en líder, Mao Zedong, en la plaza de in Tiananmen de Beijing, tras una guerra civil con el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. Los nacionalistas comenzaron a gobernar Taiwán como una isla autónoma y esa práctica continúa hasta la actualidad —y es algo que China rechaza e insiste que se trata sólo de una situación temporal en un territorio que considera soberano.