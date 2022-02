Chumel Torres será denunciado por violencia política de género

La senadora de Morena Bertha Caraveo anunció este miércoles que presentará una denuncia por violencia política de género ante las instancias correspondientes en contra de José Manuel Torres Morales, conocido como Chumel Torres.

La legisladora aseguró que el comunicador pronunció agresiones verbales en contra de ella desde su programa en YouTube llamado “El Pulso de la República”.

“Ya escucharon ustedes a este comunicador. Estúpida, tarda, babosa, lambiscona, arrastrada (...) y así se refirió a mí”, explicó en conferencia de prensa desde el Senado de la República.

“Quiero anunciar que sí denunciaré a Chumel Torres (...) en un principio había pensado no hacerlo, pero alentada por la gente que me apoya y me respalda, he caído en la cuenta de que hay que utilizar el derecho para defendernos, por cuando nos tocan a una, nos tocan a todas”.

“Siempre he creído que este tipo de discursos deben ser señalados y nunca solapados, pues los machistas no deben quedar jamás con la comodidad de nuestro silencio“, expresó la morenista.

