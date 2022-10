Pese a ser el tercer hackeo que sufre el Ejército Mexicano, además de vulnerarse hasta seis terabytes de documentos clasificados del gobierno, e información sobre la misma salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, para el secretario de Gobernación “no afectará”.

Tras acudir a la toma de protesta de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas, el día de hoy, sábado 1 de octubre, Adán Augusto López aseguró que el ciberataque no afectó al Poder Ejecutivo Federal, dependencia que “es reconocida por su transaprencia”.

“Yo creo que este es un gobierno que se precia de ser transparente y que lo que ha trascendido de información, pues no afecta la marcha del Poder Ejecutivo Federal”, setenció.

Por su parte, AMLO sólo confirmó que lo establecido en algunos documentos filtrados, especialmente sobre su salud, es cierto. Empero, nada de eso debería ser sorpresa, pues anteriormente “se ha expresado”.

“Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso (no se ha dicho) lo de la ambulancia, que fue a Palenque, a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital. Y me recomendaron un cateterismo, ¿sí se acuerdan de eso? Me dijeron ‘hay que hacerlo’ y les pedí unos días”, confió, apenas en la conferencia de prensa del día de ayer.

Con ello, Adán Augusto Lópe reiteró que la filtración no afectará la operación del gobierno federal.

Sin embargo, expertos en ciberseguridad presumen que podría tratarse de un evento muy grave, pues son millones de documentos filtrados por el grupo de hacktivistas “Guacamaya”, incluso, aseguran que es sorprenden la falta de seguridad en la Sedena.

Algunos se apresuran a señalar estas filtraciones superan las de Julián Assange, fundador de WikiLeaks, a quien AMLO ha ofrecido su apoyo una cantidad incontable de veces, al igual que a su familia.

Con información de LatinUs.

