Cierra México con 254 contagios de Ómicron

CDMX.- El avance de la variante Ómicron en México cerró este año con un total de 254 casos positivos, de acuerdo con la plataforma GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) y hasta el momento no se tiene reporte de decesos por esta variante de coronavirus.

El 3 de diciembre, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso de coronavirus COVID-19 con Ómicron en México, luego de que una persona de 51 años dio positivo a la prueba para detectar la variante, tras regresar de un viaje a Sudáfrica.

La Red de Laboratorios de Secuenciación Genética reportó 254 casos, lo que implicó un aumento de 500 por ciento desde el 25 de diciembre hasta el 29 de diciembre, así como, de cuatro a 14 entidades.

Hasta el momento, hay un caso localizado en Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz; dos en Sinaloa; cuatro en Puebla; cinco en Tamaulipas; 12 en Tabasco y 13 en Yucatán.

De igual manera 18 en Quintana Roo; 35 en el Estado de México y 159 en Ciudad de México, lo que evidencia la trasmisión comunitaria. La positividad en las unidades médicas es del 50 por ciento entre pacientes con esquemas completos de vacunación.



CONSECUENCIAS

El retorno a clases presenciales en Quintana Roo fue suspendido, ante el reciente incremento de contagios por coronavirus COVID-19 en la entidad, informó la Secretaría de Educación, al señalar que del 3 al 14 de enero las escuelas de educación básica trabajarán con la modalidad a distancia para salvaguardar la salud del estudiantado y del personal del sector.

“Derivado del incremento de contagios de estos últimos días hemos tomado la decisión de retrasar el regreso presencial a las clases de nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestro estado, de tal forma que el lunes 3 de enero y hasta el viernes 14, regresaremos de manera, a distancia”, expresó la titular de la dependencia estatal, Ana Isabel Vásquez Jiménez.