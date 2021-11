Cierra Morena registro rumbo a gubernaturas

CDMX.- La etapa de registro para la selección interna de candidatos de Morena a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, concluyó ayer, con un total de 153 aspirantes registrados, de los cuales 56 son mujeres y 97 hombres, informó el presidente de ese partido, Mario Delgado.

A través de un comunicado, Mario Delgado precisó que la Comisión Nacional de Elecciones informó al Consejo Nacional y a los consejos estatales que terminó el proceso de registro para que, conforme a la convocatoria, den su opinión sobre quiénes serán los dos hombres y las dos mujeres en cada entidad que cumplen de mejor manera el perfil para ser candidatos y candidatas de Morena.

Estos, agregó, serán sometidos a la encuesta correspondiente, a fin de que la militancia pueda incidir de manera directa en este proceso de selección.

“Vamos a elegir sólo a hombres y mujeres identificados con nuestro movimiento y que tengan un compromiso probado con la Cuarta Transformación y con los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar”, destacó el líder morenista.

Precisó que para ese proceso electoral de 2022 Morena postulará al menos a tres mujeres candidatas, pues es un partido que está comprometido con la paridad y busca abrir cada vez más espacios para la participación política de las mujeres, no solo porque lo marca la Constitución, sino por convicción.

Expresó confianza en que Morena, junto con la coalición Juntos Hacemos Historia, ganará 6 de las 6 gubernaturas que se disputarán en las próximas elecciones, lo que permitirá que la transformación llegue a más estados del país.