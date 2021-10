Claman miles destitución de Bolsonaro por mal manejo de pandemia en Brasil

RÍO DE JANEIRO.- A un año de realizarse la elección presidencial de Brasil, decenas de miles de manifestantes marcharon el sábado en las calles de Río de Janeiro, Sao Paulo y docenas de otros lugares alrededor del país para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro e hicieron un llamado a su juicio político por la manera en que manejó la pandemia del coronavirus.

Las protestas, menores que las marchas de apoyo a Bolsonaro del pasado 7 de septiembre, fueron convocadas por partidos de izquierda y algunos movimientos sindicales ligados al Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se espera que Da Silva busque vencer a Bolsonaro en las elecciones presidenciales brasileñas del 2 de octubre de 2022.

En las protestas del sábado se criticó al presidente por su mal manejo de la pandemia de COVID-19. Bolsonaro, que no está vacunado contra el coronavirus ni suele usar mascarilla, ha subestimado la gravedad del virus y ha promovido las multitudes durante la pandemia. Cerca de 597.000 personas han muerto de COVID-19 en Brasil, un país de 212 millones de habitantes. Los manifestantes también se pronunciaron en contra de la inflación en aumento en pilares como los alimentos y la electricidad.

“Es muy doloroso ver que la salud y la educación están siendo destruidas, y hay mucha gente pasando hambre en el país”, comentó Marilena Magnano, una jubilada de 75 años, a The Associated Press. “Necesitamos a Bolsonaro fuera del gobierno, su tiempo pasó”.