‘Claro que voy como ciudadano’, dice AMLO sobre voto por revocación de mandato

En la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), AMLO optó por no mencionar la consulta de revocación de mandato, donde ejercerá su voto el 10 de abril, empero, sí remarcó su participación como ciudadano.

“Sí, claro que voy como ciudadano, soy demócrata, a donde se coloque la mesa, pero ya no hablemos de eso, no me vayan a cepillar”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Además, el presidente señaló la semana pasada que renunciará a su cargo, de perder, aun cuando no participe el 40 por ciento de la lista nominal de electores, como lo indica la ley para que el ejercicio sea considerado vinculatorio.

“Aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios e ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero, no le hace que no sea el 40 por ciento del padrón que participe”, afirmó.

Asimismo, condenó a quienes no buscarán ejercer su voto ese día, sobre todo, a quienes desaprueban su gobienro.

“¿Por qué si estamos tan mal, no aprovechan la oportunidad este 10 de abril? ¿Por qué no promueven esto que es legal y constitucional? ¿Por qué la guerra sucia? ¿Por qué la actitud perversa de no dar la cara abiertamente y enfrentar el proyecto que representamos?”, aseveró.

Por otro lado, también mencionó que previo al día de la consulta, viajará a San Blas, Nayarit, para abordar un barco que construyó la Marina Armada de México, que lo llevará a Las Islas, Marías.

“Es un barco para 170 pasajeros, va a salir de Nayarit, de San Blas, a Las Islas Marías; se van a tener 120 o 150 viviendas quedarse una o dos noches y se van a tener dos ferris nuevos que van a salir de Mazatlán y de San Blas hacia las islas”, detalló.

Con informaicón de El Universal.