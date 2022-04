Con 12 diputados ausentes y entre gritos, así inició discusión de la reforma eléctrica en San Lázaro

Del PT no han llegado Alberto Anaya y Ana Laura Bernal, mientras que del Partido Verde está ausente Valeria Santiago.

Encabezados por su líder nacional Alejandro Moreno Cardenas y su coordinador Rubén Moreira Valdez, los priistas soltaron a los morenistas el clásico “quieren llorar, quieren llorar, quieren llorar”, a lo que la bancada de Ignacio Mier gritó a coro “si los priistas pudieran, a su madre vendieran”.

“Traidores”, “renuncien”, fueron algunos de los gritos que se escucharon del lado de la alianza Morena, Partido Verde y PT, mientras que los priistas, panistas y perredistas, así como los diputados de Movimiento Ciudadano repetían una y otra vez “no pasará, no pasará, no pasará”.

Finalmente, la única diputada que no asistió a la sesión fue la diputada del PT, Ana Laura Bernal, quien según sus compañeros de bancada “viene en camino”.

La otra curul vacía es la de la diputada con licencia Laura Fernández Piña, del PRD, actual candidata de la alianza PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo, quien no tiene suplente.