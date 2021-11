‘Con sus dichos, Delgado cierra puertas al diálogo’

CDMX.- El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó a su homólogo de Morena, Mario Delgado, como un lacayo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque solo hace lo que le dicen y lo acusó de que, hace unos días, hizo una declaración no sólo torpe e irresponsable al decir que su partido se encargaría de desaparecer al PRI en las próximas elecciones.

Al emitir su discurso en una reunión que congregó a más de 250 alcaldesas y alcaldes del país en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno acusó que con estas declaraciones Morena lo único que hace es cerrar los espacios de diálogo con la oposición y recordó que el Presupuesto de Egresos de la Federación se construye y se consensa.

Acusó que en tres años de gobierno, Morena ha sido una desgracia y una tragedia para el país y dijo que al partido guinda le ha quedado grande el saco para poder construir acuerdos y consensos en el Congreso.

En este contexto, Alito dijo que la coalición Va por México está firme y sólida en el ámbito legislativo y están construyendo con solidez y firmeza en lo electoral para el 2022.

“Morena es incapaz de refrendar una gubernatura, son pésimos para gobernar, no tienen capacidad y no tienen sensibilidad y han demostrado que no pueden ni con los estados, ni con los municipios, ni con el país. Por eso tenemos que hablar con firmeza y con carácter, pero sobre todo, con propuesta. Tenemos que contrastar y tener claro que la coalición Va por México no solo sabe cómo, tiene con qué presentarle un Presupuesto alternativo viable y responsable al pueblo de México”, dijo el líder priista.