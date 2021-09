Conacyt ya no es una caja de recursos, afirma Álvarez- Buylla

“Hoy nos demostramos al Conacyt que no nos falló al seleccionar este proyecto en particular, de muchos que nos encontramos de los famosos fondos mixtos, muchos de ellos sin solvencia ni técnica ni administrativa”.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya no es una caja para la dispersión de recursos, muchas veces con poca claridad de metas, señaló María Elena Álvarez-Buylla , directora general del organismo público.

“Este no será, ya no es uno de esos campos tecnológicos que nos encontramos distribuidos por todo el territorio nacional vacíos, obsoletos y que no le han servido a nadie, que son grandes elefantes blancos y que han implicado grandes costos al erario, a los recursos del pueblo de México”, manifestó.

“Éste, en contraste, es un proyecto más que muestra el contundente avance de uno de los ejes programáticos del Gobierno de la ciudad, el impulso de una verdadera innovación y desarrollo de tecnología de vanguardia pertinente, a través de una alianza con sectores productivos con honestidad y transparencia que lleva a acuerdos claros. Todo ello enfocado en la solución de los grandes desafíos más importantes del país y de esta gran urbe”.

Por su parte, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum explicó que para la formación del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I se trabajó en coordinación con el Conacyt y con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Cabe destacar que el CDIT tuvo una inversión tripartita de 158 millones de pesos del Gobierno de Ciudad de México, Conacyt y la alcaldía Azcapotzalco.

“Fue un fondo que tenía Conacyt, participa Concamin, recibe este recurso a través de un concurso que se hizo junto con Ciudad de México y se invierte en este centro de innovación. Me siento realmente muy orgullosa, hoy la ciudad se fortalece más. Es un paso muy importante y, por ello, quiero pedir a los empresarios que se apropien de este espacio, úsenlo, ayúdenos a que realmente sea un centro de innovación”, finalizó.