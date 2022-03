Conservadores seguirán haciendo a la 4T ‘lo que el viento a Juárez’, afirma AMLO

“Recuerdo que hace un año, aquí, como homenaje al presidente Juárez, me comprometí a que la pensión universal para adultos mayores se entregaría a partir de los 65 años y se incrementaría gradualmente hasta llegar al doble al inicio de 2024” , declaró, a tres semanas de la consulta sobre la revocación de mandato.

También anunció la creación de un sendero en homenaje a Benito Juárez, el mismo que transitó cuando partió de Guelatao a Oaxaca para estudiar y trabajar.

“Es todo un símbolo de cómo con el esfuerzo y el deseo de superación se puede salir adelante; él nos dio ese ejemplo también”, declaró.

El pasado viernes, en el marco de su gira por Oaxaca, un grupo de pobladores del municipio de Juchitán quemaron un autobús del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, exigir la nulidad de las elecciones locales llevadas acabo el pasado domingo 13 de marzo, en la cual resultó favorecido Víctor Santiago Sánchez, pues denunciaron que las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades, por lo que exigen nuevos comicios.

“Queremos nuevas elecciones y un nuevo método, no el de mano alzada, no vamos a aceptar a un agente municipal que no nos representa”, indicaron.

Con información de medios