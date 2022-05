Considera Obrador justa la multa de la CRE a Iberdrola

MAZATLÁN, SIN.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como justa la multa de 9.1 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso a la empresa española Iberdrola por apoyarse en la figura del autoabasto para seguir vendiendo energía eléctrica a sus socios.

“Ya la SCJN declaró que es fraude legal (el autoabasto) es probable que por esa razón se le haya multado a Iberdrola, y no tenía conocimiento porque no es mi fuerte la venganza, si es justo ya México no es tierra de conquista”.

Previo a un recorrido por la presa Picachos, el presidente López Obrador dijo que algunas empresas han hecho mal uso de sus concesiones porque han ido sumando a bancos y grandes empresas para simular de que pertenecen a una sociedad de autoabasto de energía, cuando en realidad es una simulación.