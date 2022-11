Córdova da pena ajena, dice AMLO, por no revelar encuesta sobre reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral por presuntamente intentar ocultar una encuesta en la que la ciudadanía se expresaba a favor de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador informó que el INE realizó dos encuestas sobre la opinión ciudadana en torno de la reforma electoral, pero no las dio a conocer.

López Obrador criticó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, haya intentado matizar la encuesta.

“Ayer se dio a conocer que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información y ayer sale el presidente del INE, que da en verdad pena ajena, a decir que eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral”, dijo.

El presidente afirmó que de acuerdo con el INE las encuestas se entregaron a los partidos políticos, por lo que lamentó que no se hayan dado a conocer y acusó un pacto de silencio.

AMLO destacó que en la encuesta la opinión sobre su iniciativa de reforma electoral es favorable, sin embargo como no conviene a los intereses del Instituto la información no se hizo pública.

“Esto es lo que ocultan, lo que no querían decir: está de acuerdo en que se realice una reforma electoral, sin embargo hay que matizar porque el que paga manda. No puede ser así tan duro, tan seco. ¿Cómo no lo iban a ocultar? Dicen que la encuesta la entregaron a los representantes de partidos y pues los representantes de partidos la guardaron. Fue un pacto de silencio”, dijo.

